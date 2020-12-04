Модель зафотографували поруч з галапагоськими, рифовими і тигровими акулами.

Бельгійська модель, відома за своїми зйомками в еротичному журналі Playboy, стала героїнею небезпечної фотосесії в Тихому океані.

Знімки опублікувало видання Daily Mail.

26-річна Маріса Папен знялася оголеною під водою серед акул-людожерів для календаря Earth Family. Її зафотографували поруч з галапагоськими, рифовими і тигровими акулами. Відзначається, що знімки були зроблені в кінці літа біля узбережжя гавайського острова Оаху.

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За її словами, за 45 хвилин зйомки вона пірнула близько 20 разів. При цьому вона "відчувала повну безтурботність" і відсутність страху.

"Плавання з акулами-один з найбільш мирних досвідів в моєму житті», - зазначила Папен.

За інформацією видання, модель вирішила сфотографуватися з акулами без одягу і купальника заради боротьби зі стереотипами.

«Я хотіла зруйнувати стигми і табу, оскільки нагота вважається в нашому суспільстві таким же поганим явищем, як і акули», - пояснила жінка.

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Автор: УНІАН