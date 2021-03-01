Жінки кажуть, що розповідали ці історії своєму близькому оточенню, але не наважувались надавати їм розголосу.

Колишні помічниці губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Читайте такожУ Британії попрощалися з ветераном Томом Муром, який зібрав рекордну суму для лікарів (відео)Про це пише Голос Америки.

Екс-чиновниця Ліндсі Бойлен заявила, що в період з 2016 по 2018 рік Куомо робив неоднозначно коментарі в її сторону, пропонував зіграти в покер на роздягання, міг несподівано поцілувати її в губи, або торкнутись нижньої частини її спини чи ніг.

Через декілька днів після заяви Бойлен зі звинуваченнями виступила інша колишня помічниця Куомо - 25-річна Шарлот Беннетт.

В інтерв’ю New York Times жінка розповіла, що Куомо демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес минулої весни та літа.

Губернатор питав, чи вона перебуває в моногамних стосунках, і чи коли-небудь мала секс зі старшим чоловіком. Вона стверджує, що губернатор сказав, що “сам він відкритий до стосунків з жінками, яким близько 20”.

Колишні помічниці Куомо кажуть, що розповідали ці історії своєму близькому оточенню, але не наважувались надавати їм розголосу.

Сам губернатор в коментарі The New York Times заперечив історію Бойлен. Він підтвердив, що задав Беннет особисті питання, але "діяв по-менторськи".

“Я ніколи не загравав з міс Беннет, як і ніколи не мав намірів діяти у будь-який неприйнятний спосіб”, - сказав Куомо.

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Автор: УНІАН