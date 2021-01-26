Блінкен був радником нинішнього президента США Джо Байдена з питань національної безпеки в часи його роботи на посаді віце-президента.

Сенат проголосував за кандидатуру Ентоні Блінкена на пост нового державного секретаря США. Його підтримали 78 сенаторів.

Як пише CNN, Блінкен є давнім помічником Байдена. У понеділок він отримав двопартійну підтримку Комітету Сенату. Лише троє республіканців проголосували "проти".

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Видання припускає, що новий високопосадовець буде в авангарді різкого повороту зовнішньої політики Трампа в бік багатосторонності й коаліції.

Під час слухань минулого тижня Блінкен пообіцяв відновити взаємодію з Конгресом щодо ключових питань зовнішньої політики. Також він зауважив, що США доведеться змиритися, адже "більшість світових проблем не пов’язані з нами, навіть якщо вони зачіпають нас".

Блінкен був радником нинішнього президента США Джо Байдена з питань національної безпеки в часи його роботи на посаді віце-президента. Також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами й заступником державного секретаря.

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Предки Блінкена родом з України. Сам же американець, вирісши в аристократичній родині, здобув найкращу, за західними канонами, вищу освіту.

Блінкен є однодумцем Джо Байдена щодо ключової ролі США у світовій політиці.

Новий держсекретар США разом з Адміністрацією Байдена бажають відновлення американського лідерства, відносин з ключовими й традиційними союзниками та посилення блоків й альянсів, пише Європейська правда.

ЗМІ зауважують, що Блінкен є командним гравцем та не прихильник певної ідеології. Преса хвалить соратника Байдена за гнучкість поглядів і відсутність політичних амбіцій.

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Автор: Яна Ставська