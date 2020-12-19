Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами британського прем'єра, він може бути набагато небезпечніше відомого вченим варіанту.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з півночі неділі вводиться новий, четвертий рівень обмежень у зв'язку з появою більш швидко поширюється штаму коронавірусу.

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Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечніше відомого вченим варіанту.

"Він може бути на 70% більш заразним, ніж старий варіант", - сказав прем'єр, додавши, що це попередня інформація, і новий варіант вірусу ще досліджується.

Втім, радники британського уряду по боротьбі з пандемією кажуть, що немає ніяких вказівок на те, що новий штам призведе до підвищення рівня смертності від COVID-19 або якось вплине на процес вакцинації.

Раніше британське законодавство передбачало три рівні обмежень. Третій, що діє зараз, вводився при "дуже високій епідеміологічній небезпеці".

Таким чином, скасовуються всі послаблення, які влада обіцяла британцям на Різдво, людей просять не залишати будинки, закриваються всі магазини, крім необхідних, перукарні та спортклуби.

Спілкуватися жителям різних домогосподарств можна буде лише сам на сам і на вулиці.

"Я знаю, з якими емоціями люди ставляться до цієї пори року... я знаю, яким це буде розчаруванням", - підсумував прем'єр-міністр Британії.

Що цьому передувало

Кількість активних випадків коронавірусу у світі, за даними Університету Джонса Хопкінса, перевищує 33 мільйони осіб.

Захворілих з початку пандемії-75,8 мільйона, померлих - близько 1,67 мільйона.

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Автор: Тамара Отовська