У ході розмови вони обговорили загострення конфлікту із ХАМАСом у секторі Гази.

Ввечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Reuters.

Вони у ході розмови обговорили загострення конфлікту із ХАМАСом у секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.

"Я сподіваюся, що це закінчиться, причому краще, щоб це відбулося раніше, а не пізніше. У ситуації, що склалася, Ізраїль має право захищатися", - зазначив Байден.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.

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Автор: Олег Давигора