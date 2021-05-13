Байден провів переговори з Нетаньягу / фото REUTERS
Ввечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Про це повідомляє Reuters.
Вони у ході розмови обговорили загострення конфлікту із ХАМАСом у секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.
"Я сподіваюся, що це закінчиться, причому краще, щоб це відбулося раніше, а не пізніше. У ситуації, що склалася, Ізраїль має право захищатися", - зазначив Байден.
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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
- Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
- Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.
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