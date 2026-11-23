Генеральний секретар Альянсу не підтримує створення окремої європейської оборонної структури.

Наразі європейські країни-члени НАТО більше інвестують в оборону з метою створення сильнішої Європи в межах сильнішого Альянсу. А про створення окремої європейської армії з власною європейською структурою командування наразі не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час виступу на щорічній сесії Парламенської асаблеї НАТО, яка відбувається у німецькому Бундестазі.

За словами Рютте, йому зрозуміло, чому США завжди повинні оцінювати свою присутність у Європі або будь-де у світі, бо Америка є лідером вільного світу і має бути активною у Західній півкулі і в Тихому океані.

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"Досі трохи дивно, що на європейській території НАТО проживає 600 мільйонів людей, і ми настільки надмірно залежні і дуже покладаємося на країну, яка знаходиться за вісім годин польоту від нас з населенням у 340 мільйонів, щоб захистити себе від 140 мільйонів росіян", - сказав Рютте.

Таким чином, на його переконання, у довгостроковій перспективі це ненадійно. Однак, як заважив генеральний секретар Альянсу, саме тому Німеччина бере на себе лідерство і подвоює річні витрати на оборону.

Він додав, що в країнах Альянсу виділяються великі інвестиції з метою створення сильнішої Європи в межах сильнішого НАТО.

Про створення окремої європейської армії не йдеться

Окремо Рютте наголосив, що принципово не виступає проти створення європейської армії.

"Моя думка завжди полягала у тому, що якщо у вас є європейські збройні сили – ви не можете також мати національні армії. Сполучені Штати мають одні збройні сили. Не існує спеціальної армії чи воєнно-морських сил для штату Нью-Йорк або штату Каліфорнія. Це єдині інтегровані збройні сили Сполучених Штатів", - відзначив Рютте.

Водночас, він вважає, що Європа не матиме єдині збройні сили, принаймні, у найближчий час:

Немає принципової проблеми проти того, аби створити європейську армію. Якщо Європі вдасться це реалізувати – добре. Я не думаю, що це станеться незабаром, бо це пов’язано з великим питання суверенітету.

Разом з тим, він виступає проти того, аби усі держави мали свої власні війська, які співпрацюватимуть з НАТО, але ще й додатково були частиною великої європейської структури.

"Бо тоді, якщо нападе Путін, нам доведеться спочатку два-три тижні домовлятися з приводу того, хто що робитиме, а він потім, імовірно, опиниться у Роттердамі до того, як ми ухвалимо рішення", - наголосив Рютте.

Він сказав, що такою є його позиція.

Він додав, що завдяки Альянсу вже створені всі структури з точки зору командування та управління, а також є ті можливості, які визначають відповідальність щодо того, хто що має робити.

Тож, на його переконання, це все має спрацювати, якщо доведеться задіяти 5 статтю договору НАТО про колективну оборону.

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Як відомо, НАТО переглядає стратегію протидії можливому російському нападу. Зокрема, Альянс не виключає ударів углиб території Росії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кроки зі зменшення присутності армії США в Європі. За даними Bloomberg, скорочення американського військового контингенту в Європі, де нині перебувають близько 80 тисяч військовослужбовців США, буде меншим, ніж побоювалися європейські лідери.

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