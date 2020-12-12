На сьогодні допомога у пришвидшенні смерті карається в країні позбавленням волі до 5 років.

Конституційний суд Австрії визнав заборону на евтаназію важкохворих пацієнтів в країні неконституційною та постановив скасувати її у 2021 році.

Про це повідомляє The Local.

Серед позивачів – двоє важкохворих австрійців та один лікар.

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«Рішення свідомо покінчити з життям має поважатися законодавцем», – заявив журналістам голова суду Крістоф Грабенвартер, наголосивши, що вибір має бути «вільним, без якого-небудь зовнішнього впливу».

На сьогодні допомога у пришвидшенні смерті карається в країні позбавленням волі до 5 років. За заборону евтаназії виступає правляча коаліція Австрії. Парламентарі пояснюють позицію «потенційними зловживаннями» у випадку легалізації.

Прихильники ж навпаки стверджують, що заборона посягає на свободу віросповідання тією мірою, якою вона підтримана християнськими етичними поглядами.

Евтаназія легальна у Нідерландах та Бельгії, але традиційно католицькі держави, такі як Ірландія і Польща, виступають проти.

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Автор: Яна Ставська