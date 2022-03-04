В даний момент доступність Facebook становить близько 30%.

4 березня в Росії заблокували цілий ряд сайтів та інформаційних ресурсів.

Так в мережі повідомляють про проблеми з доступом до сайту "Медузи", а також до Facebook (доступність порталу становить близько 30%). Список заблокованих ресурсів поповнив Twitter - доступність ресурсу всього 17%.

Блокування підтверджує GlobalCheck. За їхніми даними, для блокування, ймовірно, використовували технічні засоби протидії загрозам, які застосовує Роскомнагляд.

Також сайт Російської служби BBC перестав відкриватися в Росії. За даними GlobalCheck, його доступність - 17%, що може свідчити про його блокування.

Проблеми з доступом також виникли у "Радіо "Свобода" і Deutsche Welle.

Магазини додатків App Store і Google Play також перестали відкриватися у більшості користувачів.

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