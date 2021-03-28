Затримані пасажири відмовилися пояснити прикордонникам, звідки у них підроблені тести.

У Молдові 75 осіб пред'явили на кордоні підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

27 березня на контрольно-пропускний пункт Крива під'їхали два рейсові автобуси, які прямували до Польщі.

При перевірці документів у першому автобусі прикордонники виявили 38 підроблених тестів на коронавірус, у другому - 37. Пасажири відмовилися пояснити, звідки у них підроблені тести.

"Тільки один чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, сказав, що отримав документ поштою, заплативши за нього 200 леїв ($11) особі, яку він не знає", - розповіли в Прикордонній поліції Молдови.

Прикордонники зв'язалися з лабораторією, в якій пасажири нібито здавали тести на COVID-19. Співробітники медустанови сказали, що не брали аналіз у цих людей і не видавали довідки.

Підроблені документи вилучили та поправили на експертизу. Прикордонна поліція проводить розслідування. Громадянам, які пред'явили підроблені довідки, загрожує кримінальне покарання.

Що цьому передувало

У ніч на 14 лютого німецька поліція виставила пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тіроль, які визнані "регіонами, де поширена мутація коронавірусу".

Кордон дозволено перетинати тільки тим особам, які працюють в медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також водіям вантажівок і тим, хто їде на похорон.

При цьому поліцейським треба пред'явити негативний результат тесту на коронавірус.

Поки невідомо, чи треба мандрівникам проходити тест щодня, через день або щотижня.

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Автор: Андрій Кібальний