У Молдові 75 осіб пред'явили на кордоні підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
27 березня на контрольно-пропускний пункт Крива під'їхали два рейсові автобуси, які прямували до Польщі.
При перевірці документів у першому автобусі прикордонники виявили 38 підроблених тестів на коронавірус, у другому - 37. Пасажири відмовилися пояснити, звідки у них підроблені тести.
"Тільки один чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, сказав, що отримав документ поштою, заплативши за нього 200 леїв ($11) особі, яку він не знає", - розповіли в Прикордонній поліції Молдови.
Прикордонники зв'язалися з лабораторією, в якій пасажири нібито здавали тести на COVID-19. Співробітники медустанови сказали, що не брали аналіз у цих людей і не видавали довідки.
Підроблені документи вилучили та поправили на експертизу. Прикордонна поліція проводить розслідування. Громадянам, які пред'явили підроблені довідки, загрожує кримінальне покарання.
Що цьому передувало
- У ніч на 14 лютого німецька поліція виставила пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тіроль, які визнані "регіонами, де поширена мутація коронавірусу".
- Кордон дозволено перетинати тільки тим особам, які працюють в медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також водіям вантажівок і тим, хто їде на похорон.
- При цьому поліцейським треба пред'явити негативний результат тесту на коронавірус.
- Поки невідомо, чи треба мандрівникам проходити тест щодня, через день або щотижня.
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