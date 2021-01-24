Запровадити посилений карантин планують щонайменше на три тижні.

Влада Франції має намір запровадити в країні третій локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Journal Du Dimanche, передає "Європейська правда".

Читайте такожФранцузькі лікарі підготували нові рекомендації щодо боротьби з коронавірусомЗа даними видання, оголосити локдаун планують у середу під час звернення президента Франції Еммануеля Макрона.

Локдаун має набути чинності до кінця наступного тижня і триватиме щонайменше три тижні. Які саме обмеження діятимуть, поки що невідомо, однак очікується, що вони будуть більш м’якими. Нині у Франції, як відомо, діє комендантська година з 18:00.

Запровадження нового посиленого карантину пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу та його нового штаму з ПАР.

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Автор: Аліна Вишневська