Влада Франції має намір запровадити в країні третій локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Journal Du Dimanche, передає "Європейська правда".
Читайте такожФранцузькі лікарі підготували нові рекомендації щодо боротьби з коронавірусомЗа даними видання, оголосити локдаун планують у середу під час звернення президента Франції Еммануеля Макрона.
Локдаун має набути чинності до кінця наступного тижня і триватиме щонайменше три тижні. Які саме обмеження діятимуть, поки що невідомо, однак очікується, що вони будуть більш м’якими. Нині у Франції, як відомо, діє комендантська година з 18:00.
Запровадження нового посиленого карантину пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу та його нового штаму з ПАР.
Вас також можуть зацікавити інші новини
- Албанія вислала російського дипломата за злісне порушення коронавірусних обмежень
- Глава МОЗ Шрі-Ланки, яка стверджувала, що знайшла засіб від COVID-19, захворіла на коронавірус
- Через скандал з вакциною начальник Генштабу Іспанії пішов у відставку
- Влада Італії не виключає, що план вакцинації буде зірвано
- Протест проти локдауну: в Чехії у карантин відкрилися бари та ресторани
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram