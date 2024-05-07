Французи поставили новий світовий рекорд Гіннеса.

Франція посунула Італію у книзі рекордів Гіннеса та спекла новий найдовший багет у світі: довжина хлібця сягнула 143,53 метра.

Про це йдеться у сюжеті французького TF1Info. Там уточнили, що рекорд встановили майстри-пекарі з комуни О-де-Сен міста Сюрен.

Водночас видання DW зазначає, що йдеться про команду з 18 осіб, що в день українського православного Великодня створила багет на 10 см довший за італійський. Хліб пекли під час заходу, організованого Французькою конфедерацією пекарів та кондитерів.

Як висловився президент конфедерації Домінік Анрак:

"Рекорд на найдовший багет ручної роботи вимагає справжнього духу і колективної спортивної майстерності. Хліб - це двигун продуктивності, а наш багет є невід'ємною частиною нашої гастрономічної спадщини".

Зазначається, що багет-рекордсмен заважив за використаними інгредієнтами близько 152 кілограмів. Пекарі використали: 90 кг борошна, 60 л води, 1,2 солі, та 1,2 кг дріжджів. Випікати хліб почали близько 3 години ранку у спеціально збудованій печі.

Після того як французи перевершили італійців за довжиною багета, хліб розрізали на частини і почастували ним публіку. Також частину випічки передали безпритульним, вказує видання.

ЗМІ нагадали, що титул "найдовшого багета у світі" належав Італії упродовж останніх 5 років (рекорд поставили пекарі з італійського міста Комо). Але тепер перевага знову за Францією.

Рекордсмена-собаку з Португалії позбавили титулу

Цього року з'ясувалося, що португальський пес "довгожитель" Бобі, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найстарша собака світу, міг бути молодшим, аніж заявлялося у рекорді. Розслідування щодо його віку ініціювала GWR.

За офіційною версією, Бобі помер у віці 30 років і 268 днів, але тепер у цьому невпевнені. Як сказав директор з документації GWR, оскільки не існує переконливих доказів щодо віку Боббі, за ним не можуть залишити титул рекордсмена.

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