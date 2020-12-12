Британський аукціонний дім Hansons Auctioneers повідомив про продаж чотирьох примірників першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".
Перші 500 примірників книги про Гаррі Поттера авторства Джоан Роулінг видало незалежне Лондонське видавництво Bloomsbury Publishing. У той час книги продавали за ціною 11 фунтів стерлінгів (407 гривень).
Аукціонний дім повідомляв, що 28-річна мешканка англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла екземпляр першого видання «Гаррі Поттера» під час прибирання - мати дівчини розбирала старі речі, які планувала розпродати за 50 пенсів. Представники аукціонного дому запропонували дівчині продати його на аукціоні.
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Книжку придбали 11 грудня за 50 тисяч фунтів стерлінгів. Шарлотта планує частину грошей вкласти у своє майбутнє весілля, а частину - віддати матері, щоб та купила собі новий будинок.
11 грудня Hansons Auctioneers продав чотири примірники першого видання "Гаррі Поттера" - за 17,5 тисячі, 19 тисяч і 68 тисяч фунтів стерлінгів.
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