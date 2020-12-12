28-річна мешканка англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла примірник першого видання "Гаррі Поттера" під час прибирання

Британський аукціонний дім Hansons Auctioneers повідомив про продаж чотирьох примірників першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Перші 500 примірників книги про Гаррі Поттера авторства Джоан Роулінг видало незалежне Лондонське видавництво Bloomsbury Publishing. У той час книги продавали за ціною 11 фунтів стерлінгів (407 гривень).

Аукціонний дім повідомляв, що 28-річна мешканка англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі випадково знайшла екземпляр першого видання «Гаррі Поттера» під час прибирання - мати дівчини розбирала старі речі, які планувала розпродати за 50 пенсів. Представники аукціонного дому запропонували дівчині продати його на аукціоні.

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Книжку придбали 11 грудня за 50 тисяч фунтів стерлінгів. Шарлотта планує частину грошей вкласти у своє майбутнє весілля, а частину - віддати матері, щоб та купила собі новий будинок.

11 грудня Hansons Auctioneers продав чотири примірники першого видання "Гаррі Поттера" - за 17,5 тисячі, 19 тисяч і 68 тисяч фунтів стерлінгів.

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Автор: УНІАН