За словами Тедроса Гебрейесуса, на початкових етапах розслідування з боку Китаю не було достатньої "прозорості і співпраці".

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус не виключає версію лабораторного походження COVID-19.

Про це йдеться у статті британського видання Daily Mail.

Доктор Гебрейесус заявив, що теорія, що вірус міг виникнути в результаті витоку з лабораторії, було порушено на переговорах між лідерами G7 в суботу.

"Нам потрібна прозорість, щоб знайти походження цього вірусу", - цитує видання Гебрейесуса.

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За його словами, встановити походження вірусу потрібно "з поваги" до 175 млн людей, які заразилися, і 3,7 млн померлих від ускладнень, що спричинила коронавірусна хвороба. Окрім того, ця інформація дозволить у майбутньому запобігти повторенню ситуації.

Глава ВООЗ зазначив, що на початкових етапах розслідування з боку Китаю не було достатньої "прозорості і співпраці". Гебрейесус припустив, що Пекін не співпрацював належним чином.

Нині існує велика суперечка щодо того, як вірус вперше з’явився - чи через контакт з тваринами на «мокрому» ринку в Ухані, чи через витікання з надзвичайно захищеної дослідницької лабораторії в тому ж місті, як припускають деякі, пише видання.

Поява коронавірусу в Китаї

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

У березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала це пандемією.

Коронавірус і розслідування ВООЗ

У середині січня 2021 року команда з 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибула в китайське місто Ухань, з якого почалося поширення коронавірусу в лютому 2020 року, щоб провести власне розслідування щодо джерела інфекції.

Місія працювала в трьох напрямках: розслідувала зв'язок між поширенням вірусу і тваринним середовищем, вивчала характер поширення вірусу в Ухані та аналізувала проби навколишнього середовища.

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У чернетці доповіді ВООЗ зазначалося, що коронавірус нового типу має тваринне походження, а версія про витік з лабораторії "вкрай малоймовірна".

9 лютого працівники ВООЗ провели з китайськими дослідниками спільну прес-конференцію за підсумками чотиритижневої місії. Вчені дійшли висновку, що Ухань міг бути не першим містом, де коронавірус передався людям, а тварини, що стали джерелом вірусу, досі не визначені.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези про лабораторне походження коронавірусу, хоча її й вважають "малоймовірною".

Китайська сторона різко заперечує будь-які версії про лабораторне або штучне походження COVID-19.

30 травня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що британські спецслужби вважають версію витоку COVID з лабораторії "правдоподібною".

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Автор: Ганна Бредіхіна