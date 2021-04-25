Лукашенко стверджує, що переворот у Білорусі потрібен був для нападу на Росію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці нібито запланованих перевороту у країні та замаху на своє життя.

За його словами, змовники розробляли кілька сценаріїв, пише БЕЛТА.

Спочатку вони хотіли вбити Лукашенка на параді 9 травня. Однак потім розглядався напад на президентський кортеж. Для цього організатори нападу нібито навіть закупили та привезли в Білорусь гранатомети.

За третім сценарієм озброєні люди повинні були напасти на заміську резиденцію Лукашенка. Нібито на знищення резиденції разом з главою держави виділялося 10 млн дол., а на снайпера - 1 млн дол.

Серед змовників, за словами Лукашенка, був співробітник спецслужб, який виконував роль генерала, що продався, а працював насправді на владу. Через нього організатори нібито хотіли "підняти армію".

Лукашенко також заявив, що якби заколотникам вдалося за допомогою армії блокувати Мінськ разом з розташованими в місті силами ОМОН, внутрішніх військ, МВС і КДБ і зіштовхнути ці структури, то почалася б "найстрашніша і найспекотніша громадянська війна, яку не мала жодна країна".

Окрім того, Лукашенко стверджує, що всі ці дії потрібні були для того, щоб скоїти напад на Росію.

"...їм треба було на добу нібито прийти тут до влади і заявити, що ми у владі. Для чого? Щоб попросити ввести війська НАТО на територію Білорусі і виставити їх на східному кордоні біля Смоленська. Це був трамплін - я вам завжди говорив - для нападу на Росію. Це був перший крок", - заявив він.

Лукашенко також пообіцяв, що найближчим часом будуть опубліковані нові подробиці справи.

Замах на Лукашенка: що відомо

Раніше Олександр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього та його дітей.

"У планах захоплення дитини, одної, другої, як вийде, посадимо в льох. Ми затримали групу, вони привели нас, показали, як вони все планували", - розповідав журналістам Лукашенко.

За його словами, це була робота спецслужб США.

Потім у російській ФСБ заявили, що спільно з білоруським КДБ затримали двох білоруських громадян, які нібито планували в Білорусі військовий переворот із залученням українських націоналістів.

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Автор: Катерина Комолова