Екоактивістка нагадала про твіт Трампа наприкінці 2019 року.

17-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг прокоментувала твіт президента США Дональда Трампа, в якому він вимагає припинити підрахунок голосів виборців.

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Тунберг повторила коментар чинного президента від 12 грудня 2019 року щодо її визнання журналом Time "Людиною року", замінивши в ньому лише ім'я.

"Так смішно. Дональд має попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Дональде, охолонь!" – написала вона.

Таким чином екоактивістка нагадала Трампу про його слова щодо неї наприкінці минулого року.

"Так смішно. Грета має попрацювати над своїм гнівом, а потім піти з другом подивитися старе добре кіно. Охолонь, Грето, охолонь!", – написав тоді Трамп.

Вибори президента США-2020

4 листопада завершилося голосування у США. Наразі триває підрахунок голосів.

За даними карти на сайті CNN, Байдену не вистачає до необхідних 270 голосів виборщиків 17 голосів. У чинного президента Дональда Трампа зараз 213 голосів.

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Автор: Андрій Василюк