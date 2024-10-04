Точна кількість полонених не відома, але їх було не менше двох, можливо, більше.

Бойовики "Групи Вагнера", які потрапили в полон до повстанців-туарегів в Малі у липні, ймовірно, вже мертві. Про це пише Reuters із посиланням на отриману виданням інформацію.

Зокрема стверджується, що представники "Групи Вагнера" повідомили сім’ям полонених найманців про те, що ті вже мертві. Reuters посилається на публікацію в Телеграм брата одного із найманців, а також на слова родичів ще трьох полонених, які в коментарі виданню підтвердили смерть своїх близьких в полоні у туарегів.

Однак речник повстанської групи туарегів спростовує цю інформацію і наполягає на тому, що полонені росіяни та солдати малійської армії, захоплені в тому ж бою, все ще живі.

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"Усі наші в'язні живі. Вагнер – брехуни", – сказав представник туарегів, однак відмовився надати докази того, що полонені живі.

Від початку "Група Вагнера" повідомляла, що більшість бійців, які брали участь у битві в пустелі, зникли безвісти. Використовуючи публічні дані, програмне забезпечення для розпізнавання облич та інтерв’ю з родичами, агентство Reuters ідентифікувало імена 31 найманця, зниклого безвісти або взятого в полон після битви з туарегами.

Хоча "Вагнер" визнав значні втрати під час засідки в Малі, він не надав жодних даних про втрати. Малійська армія, яка воювала разом з росіянами, також не вказала свої втрати. Туарегські сепаратисти, які борються за незалежність, заявили, що вбили 84 росіянина і 47 малійців, принаймні двоє росіян вказувалися ними як полонені.

Розгром "Вагнера" в Малі

Як писав УНІАН, наприкінці липня в африканській республіці Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів місцевої хунти, яка незаконно захопила владу в країні, а також найманців російської приватної військової компанії "Вагнер".

За підсумками кількаденних боїв повстанці захопили не лише техніку хунти і вагнерівців, але й певну кількість полонених, зокрема росіян. Згодом також стало відомо, що малійські повстанці підбили два гелікоптери приватної військової компанії "Вагнер".

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