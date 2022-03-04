Триває дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Грузинські бійці, котрі 8 років воювали проти росіян на Донбасі, записала відео про готовність повертати захоплені Росією землі своєї Батьківщини, поки Путін зайнятий війною з Україною.

Звернення до побратимів-грузинів з’явилось в українських соцмережах 4 березня.

"Брати грузини, сьогодні в Україні дуже спекотно. І ви про це знаєте. У нас є унікальний шанс повернути наші землі, наші регіони Абхазію та Самачабло. Ми, грузини, які воюємо понад 8 років за свободу України, також готові воювати за свободу Грузії для відновлення територіальної цілісності Грузії. Тому закликаємо вас взяти до рук зброю і вдарити по ворогу. Такої унікальної можливості у нас більше не буде. Слава Грузії", - звернулися військові.

Як писав УНІАН, після вторгнення Росії до України уряд Грузії не підтримав колективні санкції проти РФ. Після чого тисячі грузин вийшли на протести у своїх містах на знак підтримки України.

Триває дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Противник вичерпав основну частину оперативних резервів та почав підготовку до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів РФ. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

Загальні бойові втрати у лавах російських окупантів в Україні з 24 лютого орієнтовно складають 9166 осіб. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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