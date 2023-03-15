Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву губернатора Флориди Рона Десантіса, який назвав війну Росії проти України "територіальною суперечкою".
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter, що вони запрошують Рона Десантіса здійснити візит до України, щоб ознайомитись детальніше з російською агресією.
"Ми переконані, що як колишній військовий офіцер, розміщений у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" і війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб він отримав глибше розуміння про повномасштабне вторгнення Росії і про загрози, які вона створює для інтересів США", - заявив Ніколенко.
Заяви Десантіса щодо війни
Як відомо, під час одного з інтер'вю губернатор Флориди заявив, що захист України від вторгнення РФ не є життєвоважливим інтересом Сполучених Штатів Америки.
Він розкритикував республіканців, які підтримують надання допомоги Україні, а також заявив, що президент Джо Байден робить для України занадто багато, а його дії можуть спровокувати війну між Сполученими Штатами та Росією.
Очікується, що Десантіс спробує поборотися за висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії.