Зокрема, у МЗС вважають, що він повинен отримати краще розуміння про війну Росії проти України.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву губернатора Флориди Рона Десантіса, який назвав війну Росії проти України "територіальною суперечкою".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter, що вони запрошують Рона Десантіса здійснити візит до України, щоб ознайомитись детальніше з російською агресією.

"Ми переконані, що як колишній військовий офіцер, розміщений у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" і війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб він отримав глибше розуміння про повномасштабне вторгнення Росії і про загрози, які вона створює для інтересів США", - заявив Ніколенко.

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Заяви Десантіса щодо війни

Як відомо, під час одного з інтер'вю губернатор Флориди заявив, що захист України від вторгнення РФ не є життєвоважливим інтересом Сполучених Штатів Америки.

Він розкритикував республіканців, які підтримують надання допомоги Україні, а також заявив, що президент Джо Байден робить для України занадто багато, а його дії можуть спровокувати війну між Сполученими Штатами та Росією.

Очікується, що Десантіс спробує поборотися за висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

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