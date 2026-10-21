Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в Олешках

Вона закликала приєднуватися до її ініціативи з вимогою негайного гуманітарного перемир’я та надання можливості евакуювати цивільних.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в місті Олешки Херсонської області, яке перебуває під російською окупацією. Про це вона заявила на своїй сторінці в Х, наголосивши, що в Олешках тисячі людей опинилися "в пастці", без регулярного доступу до їжі та ліків.

"Мінні поля роблять втечу надзвичайно небезпечною: хто залишається, - ризикує померти з голоду; хто намагається втекти, - ризикує життям. Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я оголосила голодування", - заявила політик.

Пічерно закликала приєднуватися до її ініціативи з вимогою негайного гуманітарного перемир’я, надання людям їжі та медикаментів, а також можливості безпечно евакуювати цивільних, які хочуть залишити місто.

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Що відбувається в Олешках

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заявив, що з тимчасово окупованої Росією Олешківської громади потрібно евакуювати близько 6 тисяч людей, серед яких орієнтовно до 200 дітей.

Тобто йдеться не лише про самі Олешки, а й про ще шість населених пунктів поблизу. І евакуацію потрібно проводити одночасно з усіх цих населених пунктів.

За словами Лубінця, наразі на перемовинах з країною-агресором узгоджуються заключні питання щодо цього.

Видання The Times зазначало, що остання регулярна поставка продовольства надійшла до міста ще 26 травня.

За словами жінки, яка є однією з небагатьох мешканців Олешок, які у вересні дісталися до контрольованої Україною території, в місті немає електрики, газу чи питної води, а медична допомога надається лише на найнижчому рівні.

На вулицях міста лежать тіла цивільних осіб, які загинули від російських мін або дронів. Деяких з них з’їли бродячі собаки. Крім того, невідома кількість людей загинула минулої зими у своїх будинках, коли температура опустилася до 10 градусів морозу. Їхні тіла досі не прибрали.

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