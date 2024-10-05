Лише в кінці вересня угруповання "Хезболла" обрало нового лідера замість вбитого Хасана Насралли.

Новий лідер терористичного угруповання "Хезболла" Хашим Сафі ад-Дін був ліквідований внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 4 жовтня.

Нагадаємо, він очолив "Хезболлу" кілька днів тому, після ліквідації Хасана Насралли, який керував цим угрупованням більше 30 років.

Поки що "Хезболла" офіційно не оголошувала про загибель свого нового керівника.

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ЗМІ повідомили, що Сафі ад-Дін та інші високопоставлені чиновники угруповання під час удару проводили зустріч у бункері.

Ліквідація Хасана Насралли

В кінці вересня угруповання "Хезболла" обрало нового лідера замість вбитого Хасана Насралли. Ним став його двоюрідний брат Хашим Сафі ад-Дін.

Сам Насралла був ліквідований 28 вересня внаслідок удару ізраїльських ВПС. Його ліквідували під час атаки на центральний штаб організації на півдні Бейрута.

Через деякий час того ж дня "Хезболла" офіційно підтвердила загибель Насралли.

Насралла був не тільки військовим лідером організації, яка має більше балістичних ракет, ніж більшість країн світу, а й релігійним лідером серед прибічників угруповання. Починаючи з 1992 року, коли Насралла очолив "Хезболлу", він перетворив її на одну з найвпливовіших сил. Нині "Хезболла" процвітає на Близькому Сході, в Європі та Південній Америці. Таких результатів Насралла домігся за всебічної підтримки Ірану.

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