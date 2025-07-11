Союзники по НАТО, які межують з Росією, демонструють зацікавленість у високомобільних артилерійських ракетних системах HIMARS американського виробництва, озброюючись на випадок російської агресії. Цю систему використовує і Україна.
Як зазначає видання Business Insider, Україна використовує цю реактивну систему залпового вогню у протидії російському вторгненню. На початку її застосування вона змінила правила гри у війні, але з часом її ефективність знизилася. Тим не менш, сусіди Росії вважають їх необхідним активом, пишуть автори.
До прикладу, країни Балтії, які занепокоєні можливістю нападу з боку Росії, обрали HIMARS як ключову зброю для посилення оборони. До прикладу, у квітні Естонія отримала шість таких систем. Латвія підписала угоду зі США на поставку шести систем, які очікуються до 2027 року. Водночас Литва закуповує вісім HIMARS, і перші поставки очікуються вже цього року.
Спостерігаючи за війною в Україні, у цих країнах вважають здатність наносити глибокі удари критично важливою. Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав у коментарі Business Insider, що його країна вважає, що HIMARS надсилають "сигнал стримування" Росії:
"Ми вже сьогодні маємо в Естонії здатність наносити удари на великі відстані, глибокі удари".
Певкур додав, що війна в Україні показала: здатність бити по глибокому тилу ворога або по обʼєктах на ворожій території, є надзвичайно важливою. І системи HIMARS надають таку можливість.
"Українська кампанія з нанесення глибоких ударів значною мірою залежала від саморобних безпілотників і протикорабельних ракет, модифікованих для наземних атак. HIMARS добре служили Україні, але мають набагато більший потенціал. У війні з Росією союзникам по НАТО не доведеться воювати зі зв'язаною за спиною рукою, як це часто буває в Україні, і вони зможуть використовувати цю зброю за призначенням. Міжнародні партнери України уважно спостерігають за війною, щоб зрозуміти не лише те, що потрібно Україні, але й те, що потрібно їм, з точки зору тактики і озброєння, щоб бути готовими до можливої війни з Росією", – констатує видання.
Система HIMARS: що треба знати
Система HIMARS, також відома як M142 High Mobility Artillery Rocket System виробляється у США компанією Lockheed Martin. Для ведення вогню з неї використовуються ракети GMLRS або балістичні ракети ATACMS.
Для стандартних ракет GMLRS дальність стрільби становить до 80 км. Водночас ATACMS здатні бити на відстань у понад 300 км.
Серед відомих випадків застосування систем HIMARS у війні в Україні були удар по Антонівському мосту в Херсонській області, удари по ворожих складах на Донеччині, Луганщині. За даними ЗМІ, цю систему також часто використовували для ударів по скупченнях ворожих сил на різних ділянках фронту.