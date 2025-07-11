Країни Балтії, які занепокоєні можливістю нападу з боку Росії, обрали HIMARS як ключову зброю для посилення оборони.

Союзники по НАТО, які межують з Росією, демонструють зацікавленість у високомобільних артилерійських ракетних системах HIMARS американського виробництва, озброюючись на випадок російської агресії. Цю систему використовує і Україна.

Як зазначає видання Business Insider, Україна використовує цю реактивну систему залпового вогню у протидії російському вторгненню. На початку її застосування вона змінила правила гри у війні, але з часом її ефективність знизилася. Тим не менш, сусіди Росії вважають їх необхідним активом, пишуть автори.

До прикладу, країни Балтії, які занепокоєні можливістю нападу з боку Росії, обрали HIMARS як ключову зброю для посилення оборони. До прикладу, у квітні Естонія отримала шість таких систем. Латвія підписала угоду зі США на поставку шести систем, які очікуються до 2027 року. Водночас Литва закуповує вісім HIMARS, і перші поставки очікуються вже цього року.

Відео дня

Спостерігаючи за війною в Україні, у цих країнах вважають здатність наносити глибокі удари критично важливою. Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав у коментарі Business Insider, що його країна вважає, що HIMARS надсилають "сигнал стримування" Росії:

"Ми вже сьогодні маємо в Естонії здатність наносити удари на великі відстані, глибокі удари".

Певкур додав, що війна в Україні показала: здатність бити по глибокому тилу ворога або по обʼєктах на ворожій території, є надзвичайно важливою. І системи HIMARS надають таку можливість.

"Українська кампанія з нанесення глибоких ударів значною мірою залежала від саморобних безпілотників і протикорабельних ракет, модифікованих для наземних атак. HIMARS добре служили Україні, але мають набагато більший потенціал. У війні з Росією союзникам по НАТО не доведеться воювати зі зв'язаною за спиною рукою, як це часто буває в Україні, і вони зможуть використовувати цю зброю за призначенням. Міжнародні партнери України уважно спостерігають за війною, щоб зрозуміти не лише те, що потрібно Україні, але й те, що потрібно їм, з точки зору тактики і озброєння, щоб бути готовими до можливої війни з Росією", – констатує видання.

Система HIMARS: що треба знати

Система HIMARS, також відома як M142 High Mobility Artillery Rocket System виробляється у США компанією Lockheed Martin. Для ведення вогню з неї використовуються ракети GMLRS або балістичні ракети ATACMS.

Для стандартних ракет GMLRS дальність стрільби становить до 80 км. Водночас ATACMS здатні бити на відстань у понад 300 км.

Серед відомих випадків застосування систем HIMARS у війні в Україні були удар по Антонівському мосту в Херсонській області, удари по ворожих складах на Донеччині, Луганщині. За даними ЗМІ, цю систему також часто використовували для ударів по скупченнях ворожих сил на різних ділянках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: