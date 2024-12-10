Вочевидь, РФ розраховує на домовленості з антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії.

Москва для виведення свого військового контингенту з Сирії, де повалено режим диктатора Башара Асада, задіяла караван літаків та кораблі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram, для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

Зокрема, йдеться за авіабазу Хмеймім, яка у Сирії експлуатується Росією, та розташована на південний схід від міста Латакія. За даними розвідки, звідти у російських окупантів заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів у РФ - "Ульяновськ", "Чкаловській" та "Приволзькій".

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Окрім того, Москва залучає додаткові об’єкти флоту - у місті Балтійськ (РФ) наказали підготувати до виходу в сирійський Тартус суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Олександр Шабалін". Також взяли курс на Середземне море великі десантні кораблі Північного флоту РФ "Олександр Отраковскій" та "Іван Грєн".

"В операції "сирійський відступ" також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко". У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна", - йдеться у повідомлені.

Українські розвідники з’ясували, що до Тартусу прибули сотні російських спецпризначенців для забезпечення безпечного відступу.

Припускається, що Кремль розраховує на домовленості з антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Про це може свідчити навіть те, що представники "московської дипломатії" більше не називають "терористами" угруповання, які повстали проти режиму Асада. Наразі російські дипломати демонструють своєрідну нейтральну, навіть "милу" публічну риторику.

Водночас, за даними розвідки, серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення. Йдеться, що певні російські військові навіть висловлюють невдоволення своїми командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Зараз одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.

Події у Сирії і втеча російських військових - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли до Алеппо. Згодом стало відомо про падіння диктаторського режиму Башара Асада.

Представник Держдепу США Метью Міллер вважає, що на майбутнє російських військово-морських баз у Сирії вплинуть руйнівні дії Москви за останні десятиліття. На його думку, Росії є за що відповісти, коли йдеться про сирійський народ, - РФ підтримує жорстокий режим Башара Асада - УНІАН, який убив сотні тисяч невинних сирійських мирних жителів. Міллер нагадав, що російський уряд завдавав ударів по мирних жителях Сирії, а зараз надав притулок Асаду.

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