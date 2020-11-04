Згідно з першими опитуваннями, Трамп перемагає у консервативних штатах.

У США завершилося голосування на виборах президента, останні дільниці закрилися о 6 ранку за Києвом.

Як передає Радіо Свобода, згідно з першими опитуваннями, Трамп перемагає у консервативних штатах, таких як Теннессі, Арканзас, Західна Вірджинія, Луїзіана, Міссісіпі, Індіана і Оклахома. Очікується, що Байден забезпечить собі перемогу у традиційно «демократичних» штатах, включаючи Меріленд, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер і Массачусетс.

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За даними опитувань, у Флориді перемогу здобуде Трамп, тоді як Байден матиме перевагу в Огайо та Північній Кароліні. Очікується, що ці штати, разом з Джорджією і Пенсильванією, вплинуть на остаточний результат виборів.

На цих виборах понад 100 мільйонів чоловік проголосували достроково – поштою або на виборчих дільницях.

Через велику кількість виборців, які проголосували поштою, результати виборів можуть зоставатися невідомими протягом декількох днів або навіть тижнів. Обидві сторони заявили, що готові до юридичних баталій для визначення переможця.

Перші дані про вибори президента США-2020

У США завершилося голосування на дільницях в низці штатів. За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден йде у відрив від чинного президента Дональда Трампа.

Станом на 7:15 за київським часом, за даними Reuters, він набирає 205 голосів, в той час як Трамп - 136.

За даними Associated Press, у Байдена - 223 голоси, у Трампа - 136.

За даними CNN, у Байдена - 205 голосів, у Трампа - 136.

За даними FOX News, у Байдена - 227 голосів, у Трампа - 210.

Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборці - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборець.

У кожному штаті різна кількість виборців. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

Через 41 день після всенародного голосування виборці заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборців буде відомо ім'я нового президента.

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Автор: Андрій Василюк