Це сталося лише через кілька днів після того, як Дебі був обраний президентом.

Президент чада Ідріс Дебі, який перебував при владі 30 років і нещодавно був вшосте обраний президентом, загинув від рук повстанців.

Це сталося всього через кілька днів після того, як Дебі був знову обраний президентом, він навіть не дожив до своєї інавгурації, пише DW.

19 квітня в команді президента заявили, що він прямує в північну частину країни, щоб приєднатися до боротьби з "терористами". Сьогодні ж офіційний представник армії Чада розповів, що Дебі загинув під час відвідування військ на передовій.

Повідомляється, що в той же день повстанці атакували прикордонний пост і просунулися на сотні кілометрів на південь через пустелю.

Що цьому передувало

11 квітня в Республіці Чад пройшли президентські вибори. Перемогу на них здобув національний лідер Чаду Ідріс Дебі, беззмінно правлячий з 1990 року. За даними місцевого ЦВК, за нього проголосувало 79,32% виборців. За два дні до цього, 9 квітня, МВС чаду оголосило про розкриття іноземної змови з метою замаху на президента і основи конституційного ладу.

У 2018 році парламент чаду прийняв поправки до Конституції. Нова Конституція дозволяє Ідрісу Дебі займати президентське крісло ще двічі по 6 років, до 2033 за умови перемоги на виборах - попередні терміни йому не зараховуються.

На останніх виборах 2016 року було зареєстровано 23 кандидати. Один з найбільш впливових опозиціонерів Нгарлейі Йоронгар не був зареєстрований з адміністративних причин.

У день самих виборів в Чаді був відключений інтернет, а багато іноземних телевізійні операторів не могли висвітлювати вибори, так як їх ліцензії не були оновлені.

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Автор: Олег Давигора