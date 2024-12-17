Самокат з вибухівкою було підірвано, коли Кириллов зі своїм помічником заходили в під’їзд будинку.

Російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ, ліквідувала Служба безпеки України. Про це УНІАН розповіли власні джерела у спецслужбах.

Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Співрозмовник нагадав також, що раніше Служба безпеки оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

Ліквідація генерала Кириллова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.

"База" та SHOT писали, що також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.

У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Зазначалося, що самокат із примотаною до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала припаркував невідомий за кілька годин до вибуху - близько 2-3 години ночі, і детонацію було здійснено дистанційно.

Згодом Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Кириллова та його помічника. "За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стоїть поряд із під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов та його помічник", - йшлося у заяві.

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