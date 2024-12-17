Кириллова ліквідувала СБУ - джерела / Колаж УНІАН, фото BILD

Російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ, ліквідувала Служба безпеки України. Про це УНІАН розповіли власні джерела у спецслужбах.

Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело в СБУ. 

Співрозмовник нагадав також, що раніше Служба безпеки оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

Місце вибуху / фото від джерел
Місце ліквідації генерала / фото від джерел

Ліквідація генерала Кириллова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.

"База" та SHOT писали, що також загинув помічник Кириллова. За словами очевидців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.

У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Зазначалося, що самокат із примотаною до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала припаркував невідомий за кілька годин до вибуху - близько 2-3 години ночі, і детонацію було здійснено дистанційно. 

Згодом Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Кириллова та його помічника. "За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стоїть поряд із під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов та його помічник", - йшлося у заяві.

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