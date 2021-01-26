Президент США вважає, що прихильники імпічменту в Сенаті не наберуть достатньої кількості голосів.

Президент США Джо Байден сумнівається в успіху імпічменту своєму попереднику Дональду Трампу.

Про це він заявив у вівторок, 26 січня, в інтерв'ю телеканалу CNN, передає НВ.

При цьому Байден вважає, що процедура імпічменту повинна відбутися.

"Я вважаю це (процес імпічменту - ред.) має відбутися", - сказав Байден.

Байден вважає, що прихильники імпічменту в Сенаті США не наберуть достатньої кількості голосів для того, щоб визнати екс-президента винним у підбурюванні до повстання.

При цьому президент США зазначив, що результат процесу був би іншим, якби Трамп мав працювати на посаді ще півроку.

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Нагадаємо, демократам в Сенаті потрібна підтримка як мінімум 17 республіканців, щоб засудити колишнього президента США.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН