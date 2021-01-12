У Федеральному бюро розслідувань заявили, що в США готуються збройні протести.
Читайте також"Підбурював до заколоту": у Конгресі США розпочали процес імпічменту Трампа (відео)Про це пише DW, з посиланням на ABC і Yahoo News.
У доповіді бюро повідомляється, що ультраправі активісти планують збройні протести у всіх американських штатах в період з 16 по 20 січня.
ABC News пише, що "встановлене збройне угруповання заявило, що планує відправитися до Вашингтона 16 січня, і присягнулося підняти повстання, якщо будуть зроблені спроби усунути Трампа з посади".
За даними американських ЗМІ, доповідь була підготовлена ФБР ще 29 грудня 2020 року.
Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо
- Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.
- Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.
- Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Вона прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення заворушень біля будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе відсторонити Трампа від влади.
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