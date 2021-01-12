Повідомляється, що ультраправі активісти планують збройні протести у всіх американських штатах.

У Федеральному бюро розслідувань заявили, що в США готуються збройні протести.

Читайте також"Підбурював до заколоту": у Конгресі США розпочали процес імпічменту Трампа (відео)Про це пише DW, з посиланням на ABC і Yahoo News.

У доповіді бюро повідомляється, що ультраправі активісти планують збройні протести у всіх американських штатах в період з 16 по 20 січня.

ABC News пише, що "встановлене збройне угруповання заявило, що планує відправитися до Вашингтона 16 січня, і присягнулося підняти повстання, якщо будуть зроблені спроби усунути Трампа з посади".

За даними американських ЗМІ, доповідь була підготовлена ФБР ще 29 грудня 2020 року.

Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо

Група законодавців від Демократичної партії має намір винести на розгляд нижньої палати статті для імпічменту щодо Трампа, звинувативши його в "підбурюванні до заколоту" у зв'язку зі штурмом Капітолію в середу, 6 січня.

Спікер Палати Представників Конгресу демократка Ненсі Пелосі 8 січня дала вказівку комітету з регламенту бути готовим до початку імпічменту Трампа. Термін його повноважень закінчується 20 січня.

Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту. Вона прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за «підбурювальні дії» з метою заохочення заворушень біля будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе відсторонити Трампа від влади.

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Автор: УНІАН