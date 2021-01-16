Володимир Горбач

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію. Але до 20 січня – дня інавгурації нового президента США – процедуру імпічменту провести технічно неможливо, це вже очевидно. Адже Сенат зможе зібратися і розглянути це питання лише 19 січня, тобто за день до інавгурації Джозефа Байдена, а це означає, що процедуру імпічменту не можна завершити до моменту, коли Трамп сам складе президентські повноваження.

Та, схоже, розрахунок ініціаторів імпічменту полягає в тому, щоб завершити цю процедуру вже після інавгурації нового президента. І, як з’ясувалося, в Америці можливо оголосити імпічмент уже колишньому президенту: головним вважається не той момент, коли закінчили процедуру, а момент, коли її розпочали.

Імпічмент колишньому президенту потрібен тому, що ця процедура супроводжуватиметься певною забороною Дональду Трампу балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів на наступних виборах 2024 року

В чому сенс? Імпічмент колишньому президенту потрібен тому, що ця процедура супроводжуватиметься певною забороною Дональду Трампу балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів на наступних виборах 2024 року. Також розглядається можливість ухвалення спеціального рішення Конгресу, яким Трампу заборонять обіймати державні посади та позбавлять публічного статусу. Бізнесом він, звичайно, зможе займатися, а от очолювати важливі структури – ні.

Власне, саме в цьому полягає головний замисел політичних конкурентів Трампа. При цьому представники Демократичної партії розраховують на союз із частиною республіканців – конкурентами Трампа всередині самої Республіканської партії.

Однак відповіді на питання про те, як далі розвиватимуться події всередині Республіканської партії, немає. З одного боку, частина республіканців не проти розіграти сценарій імпічменту Трампу і позбутися, таким чином, свого внутрішньопартійного конкурента. З іншого боку, значна частина республіканців усе-таки орієнтується на настрої свого електорату і боїться втратити електорат Республіканської партії. А значна частина електорату РП – це, так звані, трампісти: ці люди прийшли на виборчі дільниці в 2016 році вперше – і саме Дональд Трамп привів їх, мотивувавши прийти на вибори й проголосувати.

Загроза розколоти електорат Республіканської партії, звісно, подобається не всім республіканцям. Тому вони зважують, що є більш небезпечним – втратити електоральну підтримку чи залишити Трампа лідером республіканців. Дилема насправді дуже непроста, і кожен із членів партії та конгресменів прийматиме власне рішення. Тож зараз однозначно сказати неможливо, як тут поділяться думки.

Один із можливих сценаріїв – поділ Республіканської партії на трампістів та канонічних республіканців. Утім, якщо такий розкол відбудеться, то ще не гарантовано, у кого з них залишиться бренд Республіканської партії США. Цілком може статися так, що не трампісти відійдуть в окрему партію, а старим республіканцям доведеться створювати нову партію, якщо вони залишаться в меншості.

Чого далі, після інавгурації Байдена, чекати від Дональда Трампа? Судячи з поведінки Трампа, він уже розпочав свою виборчу кампанію – ще до складання повноважень президента. Всі події, які ми спостерігали, в т.ч. великий мітинг перед Конгресом США, послужили стартом нової виборчої кампанії Трампа. Стратегічна мета Дональда Трампа – реванш на наступних виборах.

Отже, Трамп буде пробувати обратися на посаду президента США знову і зберегти контроль над Республіканською партією, а також над електоратом. А тому він намагатиметься постійно тримати в тонусі свій електорат і, перш за все, боротиметься зі своїми внутрішньопартійними конкурентами.

Чим займатиметься Трамп одразу після складання президентських повноважень? Його точно займуть роботою, а точніше – його забезпечать заняттям: він буде занурений у юридичні справи і процеси, бо проти нього буде порушено декілька кримінальних справ і почато декілька розслідувань.

Трамп буде пробувати обратися на посаду президента США знову і зберегти контроль над Республіканською партією, а також над електоратом. А тому він намагатиметься постійно тримати в тонусі свій електорат і, перш за все, боротиметься зі своїми внутрішньопартійними конкурентами

Якщо, звісно, він себе не помилує за цей тиждень, поки ще лишається президентом… Та навіть якщо він помилує себе і свою сім’ю, можуть бути порушені справи проти Трампе через його дії, вчинені ще до президентства. На рівні штатів – не на федеральному – це цілком можна буде робити.

Тож Дональда Трампа забезпечать юридичною та судовою тяганиною на достатньо довгий час. І почнеться все одразу після складання ним повноважень президента, тобто після того, як він втратить президентський імунітет.

Що стосується ідеї про оголошення імпічменту Байдену (член Палати представників Конгресу США та затята прихильниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що планує внести на розгляд Конгресу проект резолюції про імпічмент обраного президента США Джозефа Байдена в перший же його робочий день на посаді глави Білого дому), то вона навряд чи отримає якийсь розвиток. Це – політичний тролінг, не більше. Прихильники Трампа тепер намагатимуться звести до тролінгу процедуру імпічменту в США. Юридично вони можуть ініціювати процедуру імпічменту Байдену. Але – у них немає і не буде більшості в обох палатах Конгресу, тому цю справу навіть не приймуть до розгляду, тож вона помре на рівні підготовчих процедур.

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичної співпраці

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