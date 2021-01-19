Військові забезпечуватимуть безпеку під час церемонії складання присяги обраним президентом Джо Байденом і обраною віце-президентом Камалою Гарріс.

Наразі вже близько 25 тис. військових Національної гвардії США прибули до Вашингтону (округ Колумбія) для забезпечення порядку під час інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Як повідомляє телеканал CNN, ця кількість американських нацгвардійців є максимальною, яку дозволили в Пентагоні.

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Чисельність військових Нацгвардії США у Вашингтоні постійно зростала останніми днями, оскільки військові прибували з інших частин країни. Ще станом на середину доби в неділю, 17 січня, їхня кількість становила близько 17 тис.

Вчора, 18 січня, виконувач обов'язків секретаря оборони Крістофер Міллер заявив, що "масштаби воєнної участі є унікальними" для цієї інавгурації. Він додав, що розвідка не фіксує можливості "внутрішньої загрози" для безпеки церемонії інавгурації з боку сил Національної гвардії США.

Обрання Байдена президентом США

Обраний президент США Джо Байден, який переміг на президентських виборах 3 листопада, складе присягу глави держави 20 січня.

У Вашингтоні запровадили безпрецедентні заходи безпеки після того, як 6 січня сотні прихильників Дональда Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Розслідування щодо подій під час захоплення Капітолію стосується дій не лише прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю, а й правоохоронців, які повинні були забезпечувати безпеку.

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Автор: Віталій Саєнко