За інавгурацією Байдена 20 січня в прямому ефірі на шести основних телеканалах стежили 39,87 млн осіб.

Новообраний президент США Джо Байден обійшов 45-го президента Дональда Трампа за кількістю телеглядачів, які дивилися церемонію інавгурації.

Читайте такожДжо Байден склав присягу президента США (фото, відео)Як повідомляє Variety з посиланням на дані компанії Nielsen, за підрахунками, за інавгурацією Байдена 20 січня в прямому ефірі на шести основних телеканалах стежили 39,87 млн осіб, а в січні 2017 за церемонією за участю Дональда Трампа - 38,35 млн. Це приблизно на 4% більше.

Зокрема, за даними Nielsen, на CNN трансляцію дивилося близько 9,9 млн глядачів, на ABC News - 7,66 млн, на NBC News - 6,89 млн, на MSNBC - 6,53 млн, на CBS News - 6,07 млн, Fox News Channel - 2,74 млн. При цьому аудиторія CNN в 2017 році була 3,375 млн, а аудиторія Fox News Channel - 11,76 млн.

Видання зазначає, що цифри є попередніми і можуть змінитися після того, як Nielsen зведе в таблицю більш широкого спектру джерел перегляду.

Інавгурація Байдена

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Автор: УНІАН