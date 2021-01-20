Також в "СН" озвучили очікування від нової адміністрації США.

Україна очікує статусу головного союзника США поза НАТО. А той факт, що глава України Володимир Зеленський не буде присутній на церемонії інавгурації обраного американського президента Джо Байдена, не має жодного значення.

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Таку думку "Обозрєватєлю" озвучила народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. "Це не є жодним сигналом, адже там не буде й інших лідерів через пандемію і внутрішню ситуацію. Нам потрібен повноцінний державний візит", – наголосила вона.

За її словами, інавгурація є "церемоніалом", що не передбачає обговорення тих чи інших питань: "Як на мене, це лише марно витрачений час, хоча, безсумнівно, певний символізм у цьому був".

Верещук додала, що за нової адміністрації США Україна може розраховувати на розширення співробітництва, насамперед в оборонному й безпековому секторі.

"Ми очікуємо статусу головного союзника США поза НАТО, а також низки інших напрямків, зокрема й щодо технічного співробітництва, в тому числі щодо летальної зброї, ми збільшуємо закупівлі. Особливу надію я покладаю на оборонний сектор", – підсумувала нардепка.

Інавгурація Байдена

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 12:00 (19:00 за Києвом) 20 січня.

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Автор: Андрій Василюк