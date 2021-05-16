Трупи деяких хворих не спалюють, а залишають у річках.

Індійська влада визнала, що тіла жертв COVID-19 скидали в річки країни, зокрема, в річку Ганг.

Це перше офіційне визнання такого факту з боку влади, передає Reuters з посиланням на лист урядовця штату Уттар-Прадеш Маноджа Кумара Сінгха. Документ розіслали керівникам районів.

"Адміністрація має інформацію про те, що трупи хворих на COVID-19 та інші хвороби кидають до річок, а не утилізують відповідно до належних ритуалів. В результаті у багатьох місцях з річок витягають тіла", - зазначив у листі посадовець.

Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІЗа його словами, люди можуть вдаватися до таких заходів, зокрема, через брак коштів на купівлю дров для кремації - традиційного для Індії способу поховання мерців.

Чиновник звернувся до місцевих влад, аби вони боролися з такою практикою, а також пообіцяв, що уряд штату виділить бідним родинам по 5 тис. рупій (приблизно 68 дол.) на кремацію або поховання одного померлого.

Окрім того, поліції наказали патрулювати річки, щоб завадити скиданню тіл.

Коронавірусна криза в Індії

В Індії фіксують антирекорди за кількістю нових заражень коронавірусом. У мегаполісах країни ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати, а ціни на поховальні обряди зростають.

ЗМІ повідомляли, що тіла десятків людей, які, за попередніми даними, померли від коронавірусу, були викинуті на берег священної в Індії річки Ганг. Деякі ЗМІ заявляли про тисячі трупів.

Водночас представник влади штату Уттар-Прадеш заявляв у суботу, 15 травня, що інформація про велику кількість тіл у річках неправдива. За його словами, періодично з річок виловлюють 10-20 мерців.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низького рівня вакцинації та більш заразними штамами вірусу.

Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.

ВООЗ назвала "індійський" штам коронавірусу міжнародною загрозою.

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Переклад: Катерина Комолова