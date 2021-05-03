Хворий на небезпечний вид коронавірусу дипломат був доставлений до Польщі спеціальним літаком.

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Повідомляється, що дипломат вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив Вірусолог Кшиштоф Пірч.

Читайте такожНіхто не в безпеці: Великобританія передасть Індії тисячу апаратів ШВЛДипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу, був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною і чотирма дітьми, пишуть ЗМІ.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним, вперше його виявили в Індії.

Коронавірусна криза в Індії

В індійських мегаполісах ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації й більш заразними штамами вірусу.

Експерти бояться, що катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здається.

Кабінет Міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.

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Автор: Ольга Робейко