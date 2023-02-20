Іранські ядерні інспектори виявили уран, збагачений до 84% чистоти.

За словами двох високопоставлених дипломатів, міжнародні атомні спостерігачі в Ірані минулого тижня виявили уран, збагачений до рівнів трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї, що підкреслює ризик того, що нестримна атомна діяльність країни може спровокувати нову кризу.

Як пише пише Bloomberg, Міжнародне агентство з атомної енергії намагається з'ясувати, як Іран накопичив уран, збагачений до 84% чистоти - це найвищий рівень, виявлений інспекторами в країні на сьогоднішній день, і концентрація всього на 6% нижче необхідної для зброї.

Інспектори повинні визначити, чи Іран виробляв матеріал навмисно, чи його концентрація була ненавмисним накопиченням у мережі труб, що з'єднують сотні центрифуг, що використовуються для розділення ізотопів. Вже вдруге цього місяця виявляють підозрілу діяльність, пов'язану зі збагаченням.

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Високопоставлений Іранський ядерний чиновник заперечував, що Іран "досі" збагачував уран вище 60% чистоти, і відхилив цю розробку як "наклеп і спотворення фактів".

МАГАТЕ заявило, що обговорює з Іраном результати недавньої діяльності агентства з перевірки і при необхідності проінформує свою раду директорів.

МАГАТЕ готує свій щоквартальний звіт про гарантії Ірану напередодні засідання Ради керуючих 6 березня у Відні, на якому ядерна робота країни Перської затоки буде займати чільне місце в порядку денному.

За словами одного дипломата, Іран не представив необхідних форм, в яких заявляє про свій намір підвищити рівень збагачення урану на двох об'єктах поблизу міст Натанз і Фордо.

За словами іншого дипломата, навіть якщо виявлений матеріал був накопичений помилково через технічні труднощі при експлуатації каскадів центрифуг -що траплялося і раніше - це підкреслює небезпеку рішення Ірану виробляти високозбагачений уран.

МАГАТЕ неодноразово заявляло, що рівні навіть лише 60% технічно не відрізняються від рівня, необхідного для ядерної зброї. Більшість ядерних енергетичних реакторів використовують матеріал, збагачений до 5% чистоти.

Іран та збагачення урану-деталі

1 січня 2021 року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив раду керуючих агентства і Раду Безпеки ООН про намір Ірану почати збагачення урану до 20%.

4 січня офіційний представник іранського уряду Алі Рабії заявив, що Тегеран запустив у Фордо процес збагачення урану до рівня 20%.

12 жовтня 2022 року в Натанзі почалося збагачення урану на третьому каскаді центрифуг IR-6.

Згідно зі звітом, Іран повідомив МАГАТЕ про те, що має намір додатково змонтувати в Натанзі три каскади центрифуг IR-2m на додаток до 12 каскадів, установка яких вже була запланована. У МАГАТЕ поінформували, що на об'єкті були встановлені каскад центрифуг IR-4 і шість каскадів центрифуг IR-2m, проте тоді вони ще не використовувалися для збагачення урану.

17 листопада Рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію США і" євротройкі", в якій міститься заклик до виконання зобов'язань в рамках Угоди про гарантії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

МАГАТЕ зажадало від Ірану в терміновому порядку пояснити походження ядерного матеріалу, виявленого на незадекларованих об'єктах в країні, надати документацію і доступ до цих об'єктів. З 35 країн, представлених в Раді регулятора, 26 висловилися за прийняття резолюції, п'ять утрималися, Росія і Китай проголосували проти.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Іран приступив до збагачення урану до 60% на іранському ядерному об'єкті у Фордо.