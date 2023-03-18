Наразі країни працюють над відповідним проектом, щоб дозволити росіянами вільно користуватися картками "Мир" в Ірані.

Іран дозволить використовувати російські картки "Мир" на своїй території в рамках запровадження відповідної платіжної системи з боку Тегерану.

Про такі плани в інтерв'ю російським ЗМІ повідомив заступник міністра туризму, культурної спадщини та ремесел Ірану Алі Асгар Шалбафіан. Його головні тези щодо цього питання публікує "Це AMES".

"Центральні банки Росії та Ірану вже працюють над цим проєктом. Ми сподіваємося, що скоро буде результат", - зазначив він.

Також чиновник анонсував посилення співпраці з РФ у сфері безвізу вже цієї весни. За його словами, країни запустять авіарейси з Санкт-Петербургом і Казанню.

Окрім цього, Тегеран висловив готовність скасувати візи для індивідуальних туристів з Росії. Проте для остаточного рішення щодо цього питання потрібен час, зазначив Алі Асгар Шалбафіан.

РФ шукає лазівки для своєї платіжної системи "Мир"

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти генерального директора Національної системи платіжних карток Володимира Комлєва. Після цього стало відомо про припинення обслуговування російських карток "Мир" з боку США та іншої низки країн, які підтримали відповідні санкції.

Нещодавно відповідну співпрацю припинили банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії.

Наразі РФ шукає лазівки для того, щоб росіяни, попри заборону, могли користуватися російськими картками за кордоном. Зокрема, "альтернативу" цій платіжній системі вигадали у Туреччині під виглядом квиткової картки для туристів.

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