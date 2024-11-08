Досі пінгвінів цього виду ніколи не зустрічали у дикій природі так далеко на північ.

В Австралії багато незвичайних тварин, небачених в інших частинах світу. А от кого тут зазвичай не очікуюєш зустріти, так це пінгвінів. А дарма. Саме цього птаха днями побачили серфери на одному з австралійських пляжів, пише ABC News Australia.

Аарон Фаулер, який займався серфінгом біля містечка Денмарк (південно-західне узбережжя Австралії), був приголомшений, побачивши на пляжі пінгвіна.

"Він був величезний, він був набагато більшим за морського птаха. І ми думали, що це за штука виходить із води? І у нього був хвіст, який стирчав, як у качки", — сказав пан Фаулер.

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За словами чоловіка, птах, якого він ідентифікував, як імператорського пінгвіна, мав близько метра заввишки і зовсім не боявся людей.

Експерти вважають, що імператорський пінгвін прибув до пляжу на південному краєчку Австралії безпосередньо з Антарктиди. Тобто йому довелося подолати відстань у понад 3400 км. Це найдовша подорож, коли-небудь зареєстрована для цього виду птахів. Також це найпівнічніша точка, де імператорського пінгвіна коли-небудь бачили в дикій природі.

Пан Фаулер був на пляжі з дружиною та їхніми дітьми, коли помітив імператорського пінгвіна.

"[Діти] були дуже схвильовані, але я не думаю, що вони розуміли крутість того, що відбувається. Він спробував зробити ковзання на животі, думаючи, що це сніг, і просто засунув морду в пісок, підвівся і струснув увесь пісок", – згадує чоловік.

Зараз пінгвіном-мандрівником опікуються зоозахисники. Залишається незрозумілим, чи залишиться він в Австралії чи повернеться додому в Антарктиду.

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