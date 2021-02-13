Президент Італії Серджо Маттарелла доручив екс-главі ЄЦБ Маріо Драгі сформувати новий уряд країни на початку лютого.

Новий уряд Італії на чолі з Маріо Драгі приведено до присяги. Церемонія за участю президента країни Серджо Маттарелли транслювалася на YouTube-каналі президентського Квірінальського палацу.

Читайте такожПрем'єр Італії подав у відставку - ЗМІДо нового кабінету увійшли 23 міністри. З них дев'ять - без портфеля. Низка міністрів з попереднього уряду Джузеппе Конте, який подав у відставку, зберегли свої пости. У їхньому числі глава МЗС Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ Лучану Ламорджезе, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанцу, міністр у справах культури Даріо Франческіні і міністр оборони Лоренцо Гуеріні. Стефано Патуанеллі перейшов з Міністерства економрозвитку до Міністерства з питань сільського господарства, передає kommersant.

Зміна уряду в Італії: деталі

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив екс-главі ЄЦБ Маріо Драгі сформувати новий уряд країни на початку лютого. Це рішення було викликане демаршем партії екс-прем'єра Маттео Ренці "Жива Італія". Вона вийшла з правлячої коаліції, позбавивши тодішнього прем'єра Джузеппе Конте підтримки більшості. Він подав прохання про відставку.

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Автор: УНІАН