У країні відкриваються музеї, театри, запрацюють відкриті тераси ресторанів.

З сьогоднішнього дня більшість регіонів Італії переходять в "жовту" зону, в результаті чого в країні скасують значну частину карантинних обмежень.

Читайте такожCNN: у Італії досі є 5 райських островів, вільних від коронавірусуЯк йдеться в сюжеті ТСН, в країні відкриваються музеї, театри і кінотеатри. Крім того, запрацюють відкриті тераси ресторанів.

Водночас залишається заборона на масові зібрання. У всій країні понад 70 тис. правоохоронців стежитимуть за дотриманням дистанції та контролюватимуть роботу магазинів, та інших закладів.

Для туристів Італія планує відкритися з 2 червня. Втім, поки невідомо, мова йде про громадян Євросоюзу, чи взагалі про всіх.

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Автор: Ірина Погоріла