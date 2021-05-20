Німеччина підтримує Ізраїль у конфлікті з Палестиною і виступає за довгострокову нормалізацію ситуації в регіоні.

Ізраїль має законне право на самооборону, і Німеччина вважає правильним активне використання ним цього права.

Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає DW.

Вона підкреслила, що Німеччина в близькосхідному конфлікті стоїть на боці Ізраїлю.

При цьому вона зазначила, що Німеччина хоче зробити внесок у пошук дипломатичного рішення для довгострокової нормалізації ситуації в регіоні. Однак, за словами Меркель, одна лише Німеччина не може стати "вирішальним фактором" врегулювання. Шукати шлях розв'язання проблеми слід спільно з партнерами в США, Франції та Великій Британії, і в рамках обговорення всередині Євросоюзу.

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Меркель також розкритикувала позицію Угорщини, яка блокувала спільну резолюцію країн ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Канцлер Німеччини додала, що повинні бути "непрямі контакти" із радикальним ісламістським рухом ХАМАС через Єгипет або інші арабські країни. На її думку, без залучення ХАМАС до процесу переговорів припинення збройного протистояння неможливе.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Автор: Олександр Топчій