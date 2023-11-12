Під контролем палестинського уряду сектор знаходився близько року, поки владу там не захопив ХАМАС.

Після закінчення воєнної операції в секторі Газа Ізраїль не планує передавати цю територію під контроль керівництва Палестинської автономії, яка зараз контролює Західний Берег Йордану. Про це дещо обтічно заявив прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю CNN.

За його словами, першочерговим завданням Ізраїлю є знищення угрупованя ХАМАС. Щойно цієї мети буде досягнуто, тоді там буде створено цивільну адміністрацію.

"Цивільна влада повинна співпрацювати для досягнення двох цілей: одна — демілітаризувати Газу, а друга — дерадикалізувати Газу. І я повинен сказати, що палестинська влада, на жаль, зазнала невдачі в обох пунктах", — сказав Нетаньяху.

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Він висловив упевненість, що потрібно уникнути потрапляння в "ту саму кролячу нору" при створенні цивільної адміністрації в Газі.

"Ми повинні дати Газі краще майбутнє, давайте не повертати її до невдалого минулого. Давайте створимо там іншу реальність", — каже Нетаньяху.

Сектор Газа і Палестинська автономія

Від моменту створення сучасної держави Ізраїль у 1948 році територія сектора Газа потрапила під військовий контроль сусіднього Єгипту, який створив там маріонеткову палестинську квазі-державу. Під час Шестиденної війни 1967 року Ізраїль взяв під свій контроль сектор Газа і керував ним через власну окупаційну адміністрацію.

У середині 1990-х для управління сектором Газа та частиною територій Західного берега річки Йордан було створено так звану Палестинську автономію, і в 2005 році ізраїльські війська остаточно вийшли з Гази, віддавши сектор під повний контроль цієї квазі-державної структури.

У 2007 році внаслідок внутрішньої громадянської війни повний контроль над сектором Газа отримало угруповання ХАМАС, тоді як Західний берег Йордану залишився під контролем офіційної Палестинської автономії.

Після початку військової операції Ізраїлю в секторі Газа в жовтні цього року США неодноразово закликали до відновлення влади Палестинської автономії над Газою. Проте Нетаньяху критично поставився до цієї ідеї, посилаючись зокрема і на те, що Палестинська автономія досі не засудила напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

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