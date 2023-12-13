Система тунелів використовується ХАМАСом для маневрування бойовиків на полі бою та зберігання ракет і боєприпасів угруповання.

За словами американських чиновників, проінформованих про операції ізраїльських військових, ізраїльські військові почали закачувати морську воду в великий комплекс тунелів ХАМАСу в секторі Газа, що є частиною інтенсивних зусиль по руйнуванню підземної інфраструктури, що лежить в основі операцій угруповання.

Спроба затопити тунелі водою з Середземного моря, яка знаходиться на ранній стадії, є одним з декількох методів, які Ізраїль використовує, щоб спробувати очистити і зруйнувати тунелі, пише Wall Street Journal.

Ізраїльські чиновники заявляють, що підпільна система ХАМАСу відіграла ключову роль у його операціях на полі бою. За їх словами, система тунелів використовується ХАМАСом для маневрування бойовиків на полі бою і зберігання ракет і боєприпасів угруповання, а також дозволяє лідерам угруповання командувати і контролювати свої сили. Ізраїль також вважає, що деякі заручники утримуються в тунелях.

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За словами американських чиновників, ізраїльтяни все ще оцінюють корисність використання морської води у величезному підземному лабіринті, що простягається приблизно на 300 миль і включає товсті противибухові двері.

За словами американських чиновників, затоплення тунелів, яке, ймовірно, займе кілька тижнів, почалося приблизно в той час, коли Ізраїль додав ще два насоси до п'яти насосів, встановлених минулого місяця, і провів деякі початкові випробування.

Деякі представники адміністрації Байдена були стурбовані тим, що використання морської води може бути неефективним і може поставити під загрозу запаси прісної води в секторі Газа. Але інші американські чиновники кажуть, що цей метод може допомогти зруйнувати частини тунельної мережі.

Військові аналітики підрахували, що Ізраїль не знищив більшу частину цієї тунельної мережі і що для знищення або пошкодження підземної системи знадобляться різні методи. Крім морської води, ізраїльські військові намагалися атакувати мережу за допомогою авіаударів і рідкої вибухівки, а також шляхом відправки роботів, собак і дронів.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - тунелі в Газі

З початку наземної операції Ізраїлю в Газі було виявлено і знищено близько 400 тунельних шахт, повідомляється в заяві прес-служби ЦАХАЛу.

Документація і розвіддані, зібрані бійцями підрозділу "Яхалом" ЦАХАЛу, допомогли виявити шахти тунелів, і бійці знищили їх різними способами, повідомляється в заяві.

ХАМАС використовує цивільну інфраструктуру як базу для будівництва своїх тунелів. Підземна інфраструктура терористів була виявлена в самому центрі цивільних кварталів. Тунелі були виявлені поруч з житловими будинками, школами, лікарнями, кладовищами.

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