Його тіло знайшли в тюремній камері.

У в'язниці в Північній Кароліні помер терорист Теодор Качинський, відомий як Унабомбер.

Про це пише BBC з посиланням на представника Бюро в'язниць США. Тюремні охоронці виявили тіло Качинського в суботу вранці, чоловіка доставили в місцеву лікарню в кареті швидкої допомоги. Незабаром лікарі констатували його смерть.

Відомо, що злочинця перевели до Федерального медичного центру в Батнері в грудні 2021 року через погіршення здоров'я. До цього він утримувався у федеральній в'язниці Supermax в штаті Колорадо.

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Унабомбер: злочини Качинського

У період з 1978 по 1995 Рік Унабомбер надіслав поштою 16 пакетів бомб, націлених на університети та авіалінії. В результаті вибухів загинули три людини, ще 23 отримали поранення.

Навесні 1995 року він надіслав у ЗМІ свій маніфест під назвою "Індустріальне суспільство та його майбутнє", пообіцявши утриматися від тероризму, якщо журналісти опублікують його роботу.

3 квітня 1996 року чоловіка затримали в його хатині в штаті Монтана. У будинку знайшли бомбу і машинописний оригінал маніфесту.

Адвокати Унабомбера хотіли, щоб його визнали неосудним, проте той виступав проти. Його засудили до довічного ув'язнення.

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