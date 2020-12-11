У санкційних списках - голова парламенту Чечні, заступник керівника "Росгвардії" в Чечні, віце-прем'єр чеченського уряду, а також тренер коней Кадирова в ОАЕ.

Велика Британія запроваджує санкції щодо 11 політиків, чиновників та інших осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії, Венесуелі, Гамбії та Пакистані.

Відповідну заяву публікувала прес-служба МЗС Сполученого Королівства, передає DW.

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Як повідомили в МЗС Британії, у Росії під санкції, включаючи заборону на поїздки й замороження активів, потрапили троє осіб і спеціальний підрозділ швидкого реагування "Терек".

Усі вони, на думку британської влади, відповідальні "за тортури та інші порушення прав людини щодо ЛГБТ в Чечні".

Йдеться про голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника голови МВС Чечні Апті Алаудінова і колишнього начальника поліції чеченського міста Аргун Аюбе Катаєва.

"Ці санкції посилають чіткий сигнал порушникам прав людини про те, що Велика Британія притягне їх до відповідальності. Британія виступатиме на захист демократії, прав людини і верховенства права в світі", - заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб.

Своєю чергою, Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США в рамках "списку Магнітського" запровадило санкції відносно російського футбольного клубу "Ахмат" і фонду імені Ахмата Кадирова.

Крім того, до списку санкцій включені бійцівський клуб "Ахмат", компанія Absolute Championship Akhmat, що організує бої, а також компанії "Чеченські мінеральні води" і "МегаСтройІнвест", які належать фонду Ахмата Кадирова.

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Список також поповнили пов'язані з Рамзаном Кадировим заступник керівника "Росгвардії" щодо Чечні Данило Мартинов, віце-прем'єр Чечні Вахіт Усман і росіянин Зіяд Сабсабі. Крім того, до санкційних списків потрапили Тимур Дугазаєв, який живе в Німеччині та якого деякі ЗМІ називають "представником Рамзана Кадирова в Німеччині", а також громадянин ОАЕ Сатіш Сімара - тренер коней Кадирова.

Сам голова Чечні Рамзан Кадиров був включений до американського "списку Магнітського" в 2017 році.

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Автор: УНІАН