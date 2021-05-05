Вакцина компанії Pfizer/BioNTech стала першою у Канаді, яку дозволили вводити дітям.

Управління Канади з питань громадського здоров’я затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство охорони здоров'я країни прийняло рішення на основі даних третього етапу клінічних випробувань на дітей цього віку.

«Департамент визначив, що ця вакцина безпечна та ефективна при застосуванні у цій молодшій віковій групі», - заявив радник міністерства.

Вакцина від коронавірусу Pfizer

31 березня Pfizer і BioNTech опублікували результати клінічного випробування їхньої вакцини від COVID-19 на підлітках 12-15 років.

Вони повідомляють, що ефективність вакцини для цієї групи становить 100%, крім того, компанії дійшли висновку про безпеку вакцини для підлітків.

Раніше Канада дозволила використовувати вакцину Pfizer людям старше 16 років.

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Автор: Денис Прядко