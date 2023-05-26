Чоловік приєднався до кортежу чиновника та проїхав на закриту територію аеропорту Фрапорт, де й накинувся на очільника уряду Німеччини.

В Німеччині службі безпеці канцлера ФРН Олафа Шольца погрожує сувора догана через дії невідомого чоловіка, який потайки приєднався до колони автомобільного кортежу чиновника та вступив з ним в особистий контакт, ледь не "задушивши". Раніше Шольц згадував, що демонстрація сили РФ на 9 травня його не вразила.

Йдеться про випадок, який стався під час візиту Шольца у Франкфурті-на-Майні. Там він відвідував захід в будівлі Європейського центрального банку, уточнює Bild.

На зворотньому шляху, під час подорожі Шольца до аеропорту Фрапорт в компанії міністра фінансів Крістіана Лінднера, невідомий чоловік приєднався до колони автомобілів канцлера.

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У супроводі охорони та поліцейських він без перепон проїхав на закриту територію аеропорту попри те, що номер його машини не був для цього зареєстрований.

Вже біля літака так вийшло, що Шольц останнім виходив зі свого лімузину, адже говорив в той час телефоном. Після цього він традиційно захотів подякувати охоронцям за їхню працю та сфотографуватися разом, але саме в цей час на нього накинувся "небажаний гість".

За даними ЗМІ, чоловік щиросердно намагався обійняти канцлера, притиснувши політика до грудей. Охорона Шольца оговталась, що щось відбувається лише після того, як чиновника вже відпустили.

Пізніше чоловік пояснив, що нібито випадково приєднався до колони Шольца, переплутавши процесію з весіллям. Повідомляється, що Шольц спокійно відреагував на ситуацію та не придав події особливого значення. Однак за даними Bild, цей випадок не залишиться без наслідків для охорони.

Шольц заявив, що має намір спробувати поговорити з Путіним

Нагадаємо, що під час інтерв'ю виданню Kölner Stadt-Anzeiger Шольц не виключив можливості, що в майбутньому знову спробує провести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

За його словами, востаннє він та Путін спілкувалися телефоном "деякий час тому". Ще одна розмова може статися в потрібний для цього час, заявив канцлер ФРН.

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