У Німеччині заарештували вчителя математики, який виявився канібалом-гомосексуалом.
Про це повідомляє BBC News.
41-річного вчителя математики Стефана Р. підозрюють у жорстокому вбивстві 44-річного Стефана Т., зниклого два місяці тому. На думку поліцейських, канібал міг керуватися "сексуальними мотивами".
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Кістки чоловіка виявили в Берлінському парку 8 листопада. Поліція повідомила, що на одній з кісток немає плоті. Це навело слідчих на припущення про те, що Стефан Т. став жертвою канібала.
Підозрюваний у вбивстві нібито відвідував якісь "інтернет-чати", які можуть вказувати на те, що він винен.
Випадок арешту канібала став другим подібним за останні майже 20 років.
Схожий випадок стався в березні 2001 року, коли 42-річний програміст Армін Майвес у себе вдома в Роттенбурзі вбив і з'їв Бернда Юргена Брандеса, з яким познайомився інтернетом. І Майвес, і його жертва були гомосексуалами.
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