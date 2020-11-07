Уряд Литви повторно оголосив загальнонаціональний карантин в країні через поширення COVID-19. Він буде діяти як мінімум три тижні.
Про це повідомляє Delfi.
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Як повідомляється, люди знову повинні будуть постійно перебувати в санітарних масках в громадських місцях. Всі масові заходи скасовуються. Музеї, театри, кінотеатри, інші установи культури закриваються.
Крім того, кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос, а магазини і підприємства послуг зможуть допускати клієнтів з розрахунку одна людина на 10 кв. м. Також забороняється збиратися групами понад п'ять осіб, виключення тільки для членів однієї сім'ї.
Наголошується, що з початку спалаху захворювання в країні встановили 20,7 тисяч інфікованих коронавірусом. З них 192 людини померли, і ще 5454 одужали.
Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауну в країні. Крім того, уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.
Грузія запроваджує комендантську годину
У Грузії ухвалили рішення з 9 листопада запровадити заборону на пересування з 22:00 до 05:00. Комендантську годину запроваджують у великих містах Грузії через зростання кількості інфікованих.
Про це в суботу заявила на брифінгу віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку і інфраструктури Майя Цкітішвілі, передає "Грузія Online".
Комендантську годину запроваджують у Тбілісі, Батумі, Горі, Зугдіді, Кутаїсі, Поті та Руставі.
З 22:00 будуть закриватися всі установи та заклади в зазначених містах, крім медичних та фармацевтичних, а також інших стратегічних підприємств. Обмеження не стосуються міжнародних перевезень, пересування представників ЗМІ.
Всього в Грузії з початку пандемії заразилися 54 852 людини, одужали 39 773 пацієнти, помер - 441.
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