У Німеччині хочуть створити "в'язницю" для порушників карантину

На цей час невідомо, у скільки обійдеться такий обладнання "в'язниці". Однак зараз територія обгороджена парканом. Спостереження буде вести поліція.

У Німеччині уряд федеральної землі Саксонія планує створити заклад для "примусового розміщення" злісних порушників карантину. Таку установу планують створити в Дрездені. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild. Наразі ухвалюється рішення про розташування нової установи. Зокрема, влада розглядає будівлю центру прийому біженців у Штауффенбергаллі, побудовану у 2017 році. Читайте такожУ Німеччині збираються подовжити локдаун Якщо рішення буде ухвалене на її користь, потрібне буде суттєве переобладнання. Умови та вартість розміщення поки не уточнюються. Територія нової установи буде обгороджена парканом, а спостереження в будівлі в разі реалізації ініціативи буде здійснювати поліція. Навесні 2020 року міністр охорони здоров’я Петра Кьоппінг хотіла саджати порушників карантину в психіатричних лікарнях. Ці плани були відкинуті. Міністерство соціальної політики підтвердило плани реконструкції: "Наразі модернізується приміщення для проживання". Затримання загрожуватиме злісним порушникам карантину. "Процедура відбувається поетапно: попередження, штраф, судовий наказ", - зазначили в міністерстві. Коронавірус у Німеччині У Німеччині 13 січня зафіксували 1244 смерті від коронавірусу. Це найбільший добовий приріст за період пандемії.

У підсумку німецький канцлер Ангела Меркель зажадала "дуже швидких дій" у зв'язку з антирекордом за кількістю смертей від COVID-19.

Зазначимо, зараз у Німеччині діє локдаун через коронавірус. Його можуть продовжити до квітня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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