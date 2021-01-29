На аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку продали картину італійського художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі.
Читайте такожВ Італії в квартирі знайшли вкрадену картину Леонардо да ВінчіПро це повідомляється на сторінці Sotheby's у Twitter.
Картину «Портрет молодої людини з медальйоном» купив анонімний покупець за 92,2 мільйона доларів.
Вона стала найдорожчою роботою художника, з тих, які коли-небудь були представлені на торгах.
Картина датується приблизно 1480 роком. В руках у юнака - медальйон із зображенням святого. Портрет написаний темперою на дошці розмірами 58,7 на 38,9 см. Про те, хто зображений на портреті, невідомо. Деякі припускають, що зображений належав до одного з найперших прізвищ Флоренції.
Колишньому власнику робота Боттічеллі належала майже 30 років. Він дозволяв виставляти картину в різних музеях світу - від Лондона до Нью-Йорка.
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