Картину виставили на продаж вперше за майже 25 років.

Аукціонний дім Sothebyʼs продав картину французького художника Клода Моне "Ставок з водяними ліліями" за $50,8 млн. Торги тривали всього чотири хвилини.

Про це повідомляється в Twitter аукціонного дому.

Роботу Моне 1918 року виставили на аукціон уперше за майже 25 років. Картина "Ставок з водяними ліліями" стала однією з кількох робіт Моне, натхненних видами ставка в його саду в Живерні.

Читайте такожМузеї Парижу виклали у відкритий доступ понад 100 тисяч творів мистецтваРоботи французького імпресіоніста переважно зберігають в музеях і рідко виставляють на торги. У 2015 році його "Водяні лілії" продали на аукціоні Sothebyʼs за $54 млн.

Як повідомляв УНІАН, картину французького імпресіоніста Клода Моне "Копиці" продали в Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's за рекордні для художника $110,7 млн. Покупець залишився інкогніто.

Автор: Марта Гичко